Au Havre, la boutique d'Enora Le Lanou dépoussière le concept de dépôt-vente. Ici uniquement des vêtements et accessoires de luxe à prix cassés et en parfait état, certains n'ont même jamais été porté. Un paradis pour les adeptes des grandes marques comme Dio, Jimmy Choo, Chanel, Prada, Hugo Boss...

Le Havre, France

Vous connaissez sans doute les dépôts-vente pour se débarasser de nos vieilles affaires, mais savez-vous que ce concept existe pour le luxe ? Au Havre, c'est une lillebonnaise qui a ouvert en 2016 "Le fermoir de mon sac". Un dépôt-vente uniquement avec des vêtements et accessoires de luxe et ça vaut le coup : des chaussures Prada, des sacs Chanel ou bien des vêtements Burberry à moins 70% et ils sont quasiment neuf.

Une véritable caverne d'Ali Baba

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté Copier

La boutique d'Enora Le Lanou est discrète, sur l'avenue Foch, à quelques mètres de la plage mais dès qu'on y entre, on voit qu'elle regorge de trésors. Avis surtout aux fashionistas.

ça peut être des chaussures ou une robe portés une fois, voire pas du tout avec encore les étiquettes

Au fermoir de mon sac, les clientes déposent des vêtements pour revnte mais achète aussi des pièces © Radio France - Amélie Bonté

Un canapé et des fauteuils cosy, une ambiance feutrée mais tendance et sur les portants des vêtements de luxe, déposés par leurs anciennes propriétaires. Enora a 3 mois pour les revendre, des pièces en parfaite état.

Une robe Sandro coûte en moyenne 250€...ici vous la trouverez à 90€ ! Et il y en a pour tous les goûts... Maje, Dior, Chanel, Jimmy Choo. Josette vient régulièrement déposer des affaires :

J'ai été la première cliente ! J'avais énormement d'affaires de mon époux qui sont partis très rapidement"

Son ami Martine aussi adore le concept :

Une jolie boutique comme ça au Havre, on avait pas !"

La boutique d'Enora Le Lanou est cosy et tendance © Radio France - Amélie Bonté

La pétillante Enora Le Lanou continue de vivre son rêve de petite fille... dans le monde du luxe. Elle va ouvrir une boutique en ligne et à terme un magasin à Londres.