Au jardin de la Perrine de Laval, avez-vous déjà croisé la "dame aux écureuils" ?

C'est une semaine encore ensoleillée qui démarre en Mayenne. L'occasion de flâner aux bords des cours d'eau ou dans les parcs. Peut-être irez vous au jardin de la Perrine sur les hauteurs de Laval près du Château-Neuf. Et peut-être croiserez vous celle que l'on surnomme "la dame aux écureuils". Elle s'appelle Sylvia Dion, est originaire de Laval et passe ses journées à photographier les écureuils et à les apprivoiser. Un changement radical de vie pour cette photographe animalière.

En effet, pendant 32 ans, Sylvia Dion a travaillé dans le nettoyage industriel. Une carrière longue et pénible. "Après une opération de l'épaule, on m'a licencié. Je me suis donc mis à la photo. Et là... extraordinaire" confie la quinquagénaire. "Je n'ai plus de chef sur le dos, je suis ma propre patronne. C'est génial" poursuit Sylvia Dion.

Sylvia Dion distribue des glands aux écureuils et les photographie © Radio France - Martin Cotta

Son amour pour les écureuils commence en 2018. "_Tout a commencé à quatre kilomètres d'ici, à Changé_, il y a quatre ans. J'ai croisé des familles d'écureuils pendant une ballade et je ne suis plus jamais repartie. Mais quand ils ont coupé les arbres à Changé, on m'a dit d'aller à la Perrine car il y a aussi des écureuils. Et donc me voici" sourit la Lavalloise.

Huit heures par jour avec les rongeurs

Aujourd'hui "la dame aux écureuils" passe huit heures par jour dans le jardin de la Perrine. "J'ai mis huit mois à apprivoiser les bêtes. Et aujourd'hui j'en fais profiter les gens qui passent ici". Une veste en jean sur le dos, son appareil photo à la main, Sylvia Dion s'autorise aussi à distribuer quelques glands dans ses poches pour attirer les petits rongeurs. "Ce sont des moments indescriptibles" explique la photographe.

"Quand tu vois le bonheur dans les yeux des enfants, je n'ai pas de mots" déclare celle qui racontera sa passion prochainement dans un livre. Sylvia Dion partage aussi ses clichés sur sa page Facebook.