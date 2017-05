Au Lactopôle, fabriquez un camembert pour la Reine d'Angleterre !

Il ne s'agit que d'un jeu, un jeu grandeur nature. Le public est invité à fabriquer un fromage pour Elizabeth II, la souveraine britannique. C'est ce que propose ce dimanche 14 mai le musée mayennais des produits laitiers.

C'est une nouveauté au Lactopôle de Laval. La Cité du Lait lance cette année un Escape Game, un concept très à la mode, un jeu d'évasion qui se pratique en groupe. Ici, nous sommes à mi-chemin entre la chasse au trésor et le jeu d'enquête. L'idée de départ est amusante :

A quelques jours d'une visite en France de la Reine d'Angleterre, le chef cuisinier de l'Elysée a fait une mauvaise chute et n'est plus en état pour préparer le dîner officiel. Afin de sauver l'honneur de notre diplomatie, les visiteurs vont devoir lancer la fabrication d'un 'very good' camembert. Les apprentis fromagers n'auront que 60 minutes pour réussir la mission.

Cet Escape Game est évidemment une manière ludique et interactive d'apprendre les métiers liés aux produits laitiers et de faire connaissance avec une vieille tradition française, un appétissant patrimoine. Pour y participer c'est 10 euros. S'il n'y a plus de place ce dimanche 14 mai, le même jeu sera de nouveau proposé le 4 juin. Toutes les infos sont à retrouver sur le site du Lactopôle.