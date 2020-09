Au Mans, la police lance l'appel à des cadeaux "stupéfiants" pour l'anniversaire de son chien

Quel meilleur cadeau pour un chien policier qu'une barrette de shit ou un sachet de cocaïne ? Sur le ton de la blague, la police nationale de la Sarthe lance l'appel sur sa page Facebook pour célébrer le huitième anniversaire de son chien Tyson, mascotte du commissariat du Mans.

Un stock de produits pour jouer à cache-cache

"Malgré son âge honorable, il reste encore très joueur alors n'hésitez-pas, afin qu'il puisse s'amuser pleinement en ce jour de fête, rendez-vous au commissariat Paixhans afin de nous remettre vos produits stupéfiants et lui constituer ainsi un stock de produits indispensables à ses parties favorites de cache-cache", indique la publication. "Nous vous remettrons en remerciement un bon d'une valeur comprise entre 200 et 450 euros, les plus généreux d'entre vous pouvant se voir attribuer un séjour de 48h tous frais payés".

En attendant de voir si qui que ce soit tombe dans le panneau, les policiers ont offert un beau gâteau d'anniversaire au chien Tyson. Il ne s'agit probablement pas d'un space cake.