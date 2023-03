Au Mans, un concours de cocktails à l'eau-de-vie de rillettes

A l'occasion du printemps des rillettes, neuf bars et restaurants du Mans et de Marçon (Sarthe) relèvent le défi : réaliser le meilleur cocktail à l'eau-de-vie de rillettes. Un ingrédient pas simple à manier... Les clients ont jusqu'au 25 mars pour tester et désigner le gagnant.

Jusqu'au 25 mars, neuf bars et restaurants sarthois tentent de décrocher les suffrages des clients et du jury en relevant le défi.

Cocktail rillettes-cornichon ou rillettes-gingembre Pour pimenter cette nouvelle édition, en plus de l'eau de vie de rillettes, les participants ont tiré au sort un ingrédient mystère à incorporer à leur recette, tels que le gingembre, le cornichon ou encore la vodka. Le vote a lieu sur les réseaux sociaux de la distillerie du Sonneur. Le prix du jury et le prix d'honneur seront décernés dans la matinée du dimanche 26 mars au « Village des Rillettes », sur la place des Jacobins, pour la clôture de la sixième édition du Printemps des Rillettes. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Les bars et restaurants participants Le Vaud', 57 Grande Rue, Le Mans Le Cent Huit, 2 Place de l'Éperon, Le Mans Le Bar de l'Éperon, 10 Place de l'Éperon, Le Mans Le Guet à Pintes, 14 Rue du Cornet, Le Mans Le 108 - Cent huit, 2 Place de l'Éperon, Le Mans Le Café du Jet d'eau, Place du Jet d'eau, Le Mans La Brasserie Septante-Deux, 21 Rue du Dr Leroy, Le Mans La Bonne Pioche, 21 Place de l'Église, 72 340 Marçon À lire aussi Le Mans : on a goûté l'eau-de-vie de rillettes en avant-première