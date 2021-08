Au Mans, une plante de plusieurs mètres de haut attise la curiosité des riverains

Il ne connaîtra cette soudaine notoriété que pendant quelques semaines. Un agave d'Amérique, planté rue des fusains, dans le quartier Batignolles au Mans, s'attire tous les projecteurs en ce moment. Depuis le mois de mai, il a lancé sa floraison, la seule qu'il connaîtra dans sa vie, et le résultat est impressionnant. Une immense tige de plus de 6 mètres de haut est ainsi sortie de terre, pour le plus grand plaisir des riverains, qui apprécient le détour devant cette maison.

25 ans d'attente

Cette poussée de croissance est autant impressionnante que soudaine. Avant le mois de mai dernier, cet agave vivait encore une existence paisible, planté dans cette rue depuis 25 ans. Son actuelle propriétaire l'avait à l'époque reçu en cadeau, mais elle savait qu'il allait falloir patienter pour assister à sa floraison. Parce qu'il va falloir en profiter : dans quelques semaines, les fleurs jaunes vont faner et la plante va mourir. "25 ans d'attente pour voir quelque chose d'éphémère, c'est drôle", commente Laurent, un voisin.

On remarque cette plante de loin ! © Radio France - Arthur Blanc

Un quart de siècle bientôt réduit en poussière. Sa voisine la plus directe, Anne-Marie ne veut pas louper ce moment et enchaîne les photos pour garder un souvenir. "Je ne l'ai pas vu grandir, et c'est un matin en sortant que je l'ai aperçu. Je me suis demandé si je n'étais pas en train de rêver", sourit-elle.

La même plante, il y a pile un an, n'était pas aussi impressionante. - Capture d'écran Street View

L'inquiétude la plus grande de la propriétaire à l'heure actuelle ? "Les fils électriques", répond-elle sans hésiter. "Quand il y a du vent, je passe des mauvaises nuit", poursuit-elle. Un jardinier est déjà venu de lui-même pour jeter un oeil. "Il m'a dit que la tige était pleine, c'est donc du solide !" Et en plus, la tige a évité les câbles en grandissant, elle double désormais quasiment le toit de la maison.

Les fleurs attirent en nombre les abeilles. © Radio France - Arthur Blanc

Pourtant, bien qu'admirée, la plante ne fait que peu d'envieux. "Je n'en voudrais pas chez moi", commente Colette. "Je n'aurais même pas la place", sourit Sonia. Mais un agave d'Amérique fait quand même saliver certains jardiniers, prêts à tout pour en obtenir un. Il y a quelques années, "un acheteur de région parisienne voulait acheter ma plante. Il était même prêt à faire du terrassement pour la récupérer, mais j'ai dit non", explique la propriétaire.

L'agave en question finira donc sa vie chez lui, là où il vient de passer son quart de siècle. Quelques tâches marrons font leur apparition à la base, laissant penser que la fin approche. En attendant, les insectes et les abeilles s'en donnent à cœur joie, c'est l'un des moyens les plus importants pour la reproduction de l'agave, en prenant compte du laps de temps réduit dont il dispose.