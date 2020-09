VIDÉO - Au Mexique, des ossements de mammouths sous l'aéroport en construction

Drôle de découverte sur le chantier du nouvel aéroport de Mexico (Mexique) : des centaines d'os provenant de mammouths, chevaux, bisons, oiseaux et antilopes datés entre de 10.000 à 25.000 ans. "Deux spécimen ont été retrouvés là où sera stocké le carburant", explique le capitaine Jesús Cantoral, chef de l'équipe de sauvetage archéologique et paléontologique du site. L'un d'entre eux est incroyablement conservé car il ne lui manque qu'une seule défense.

Des ossements de plusieurs milliers d'années

"Une surveillance constante a été maintenue et à ce jour, nous avons 194 points de découverte. Plus de 100 mammouths, de chameaux, de chevaux, de bisons, de poissons, d'oiseaux, d'antilopes et de rongeurs ont été retrouvés", détaille Cantoral. D'après les chercheurs, ces animaux sont très bien conservés car situé sur le site de l'ancien lac Xaltocan, riche en eau et nourriture pour les bêtes.

"Ici, il y avait beaucoup de ressources naturelles, assez pour plusieurs générations", explique l'archéologue Araceli Yáñez, responsable de la zone. D'après lui, le terrain est devenu boueux en hiver, ce qui a provoqué l'enlisement des mammouths qui seraient morts de faim et de retrouver des milliers d'années plus tard des spécimens préservés.

Le chantier devait être initialement inauguré en mars 2022 par le président Andrés Manuel López Obrador. Un délai forcément rallongé. Le président a chargé l'armée mexicaine du nouveau chantier.