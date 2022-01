Au moins 700 000 euros d'héritage, le beau don d'une habitante de Colleret à son village

Simone Jouniaux décédée cet automne à l'âge de 91 a fait de Colleret son légataire universel. A la clé, des maisons, des terrains et de l'argent, de quoi mettre du beurre dans les épinards de la commune de 1600 âmes.

Dans son testament Simone Jouniaux appelle le maire à entretenir les tombes et offrir aux aînés des colis plus fournis . Photo d'illustration

"Le Père Noel est passé à Colleret en avance", s'amuse Claude Menissez le maire de la commune de l'Avesnois qui a appris la bonne nouvelle mi-décembre.

L'élu était au courant des volontés de son administrée, mais il a été très surpris du montant du don, car Simone Jouniaux vivait "de façon très modeste" raconte t-il, et pourtant la commune hérite de maisons, de terrains et d'argent. Le notaire n'a pas encore tout estimé mais "il y aau moins 700 000 euros de liquidités" se félicite le maire qui doit faire vivre le village avec un budget d'1.6 millions par an.

Claude Menissez qui précise qu'une maison et des terrains de son administrée situés à Solrinnes seront donnés à cette commune voisine.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Le maire compte bien profiter de ce cadeau inespéré pour faciliter l'entretien de la nouvelle salle polyvalente, des voiries, et une partie de la somme sera réservée aux souhaits de Simone Jouniaux, l'entretien des tombes du village, et une plus grande générosité envers les aînés notamment pour le colis de fin d'année s'amuse le maire qui ne sait pas encore s'il offrira du champagne.

Claude Menissez qui va aussi donner le nom de la généreuse bienfaitrice à la bibliothèque du village.