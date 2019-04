Au pays de la pomme toute dorée, un Corrézien se lance dans la pomme toute rouge

Eyburie, France

Philippe Serre voulait se démarquer. Le producteur de pommes d'Eyburie, près d'Uzerche, a trouvé une championne pour ça. La Redmoon, une variété issue d'une pomme venue de Chine, est rouge des pieds à la tête. L'écorce des arbres est rouge, les feuilles sont rouges et les fleurs sont rouges également. Et quand on coupe la pomme, à la peau rouge, elle dévoile une chair d'un rouge vif, d'où son nom, Redmoon, lune rouge en français.

Une pomme à jus, rouge évidemment

Et c'est une championne de la rareté. "On doit être les seuls à en faire en Limousin, précise Philippe Serre. Et quand on l'a plantée l'année dernière, il n'y en avait que 20 hectares plantés dans toute la France". Son, goût très acidulé en fait une variété destinée à la cuisine mais surtout au jus. Philippe Serre a transformé ainsi sa première récolte à l'automne dernier, mêlée cependant avec une variété à chair jaune parce qu'il n'avait pas assez de pommes rouges. Les premiers clients sont surpris raconte-t-il. Même quand je leur dis que c'est 100 % naturel, ils demandent ce que j'ai mis dedans. Parce que le jus 100 % rouge en pomme ça n'existe pas". L'année prochaine il proposera une gamme de produits totalement élaborés avec la Redmoon : du jus, un pétillant et un cidre.

Les Vergers de Chaleix sur Facebook