Au PMU de La Montagne, il mise 2 euros et en gagne près de 200.000

Le patron n'en revient pas. Une personne vient de remporter un gain de 193.615 euros dans son PMU, à La Montagne (Loire-Atlantique). Un gain record pour ce petit bar et exceptionnel, car le joueur n'a misé, ce dimanche 5 mars, que deux euros au Quinté+. Ce mystérieux chanceux n'est pas encore revenu pour vérifier son ticket. PMU prévient, "il n'a que soixante jours pour récupérer son gain !"

ⓘ Publicité

"J'espère qu'il ne l'a pas jeté", rit Dominique, le patron "La Cravache d'or" à La Montagne. Sa femme, Nadine, est persuadée que le gagnant ne l'a pas perdu. Tous les deux sont sidérés de ce gain exceptionnel : "C'est la première fois que ça nous arrive, c'est énorme !", explique Dominique. "On ne sait pas qui c'est, mais on est content pour la personne !", ponctue sa femme.

Le système "spOt" permet de parier au Quinté+ grâce à l'algorithme du PMU © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Le plus extraordinaire, c'est que le chanceux a remporté la somme après avoir misé deux euros seulement avec la fonctionnalité "spOt" du Quinté+. Un algorithme choisit les numéros à la place du joueur : "Au contraire d’un choix au hasard, cet algorithme tient compte des paris préalablement enregistrés jusqu’au départ de la course par les autres parieurs, en proposant une combinaison savante de chevaux favoris et d’outsiders", précise PMU. "Il a gagné sans faire exprès", sourit une habitante de La Montagne.

Dans le PMU ce jeudi, tout le monde se demande bien qui a pu remporté le gros lot : "Ah non, ce n'est pas moi, rigole Daniel, eh puis je ne le dirai pas !", ponctue l'homme autour d'un café. Lui sait très bien ce qu'il ferait avec cette somme : "Avec ça, j'achète mon camping-car et puis j'irai en croisière ensuite. Et roulez jeunesse !" Devant le PMU, trois lycéens, déjà au courant, parlent du gagnant : "Il n'est même plus là, il est déjà parti aux Bahamas", plaisantent-ils.

loading

Dominique et Nadine, les patrons de "La Cravache d'or" ont les yeux qui pétillent, tous les deux sont fiers de ce gagnant. Ils attendent maintenant avec impatience le panneau "grand gagnant" que PMU devrait envoyer, pour l'afficher sur la vitrine.