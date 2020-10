Au Refuge de l'Arche, en Mayenne, une spectaculaire opération de chirurgie dentaire sur un ours de 278 kilos

Mi-septembre, la vétérinaire du Refuge de l'Arche, Sarah Ouard, et trois de ses confrères sont intervenus sur l'ours Bony pour une opération de dentisterie. Lors de son arrivé au Refuge de l'Arche, à l'automne dernier, l'animal souffrait d’une sévère inflammation dentaire.

Après l’avoir endormi, l’équipe a alors réalisé la délicate chirurgie dentaire. Bony, un mâle de 278 kilos, a passé plusieurs heures sur la table d'opération. Un vétérinaire spécialisé dans la dentisterie animalière a réussi à extraire deux canines inférieures malades de la mâchoire de l'ursidé, aussi longues qu'un pouce. Les canines supérieures ont été, pour leur part, dévitalisées.

Une fois les plaies refermées et nettoyées, l'ours Bony s'est doucement remis de l'intervention. "Malgré ses deux crocs en moins, il continue de consommer ses repas et ne souffre plus" explique le Refuge de l'Arche.