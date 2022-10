Bretagne : inspirée d'Harry Potter, l'école de sorcellerie ouvre au château du Rocher Portail

Pendant les vacances de la Toussaint, le château du Rocher Portail, situé à Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine), prend des airs de Poudlard, le château d'Harry Potter. Les visiteurs peuvent se balader dans les trois étages entièrement transformés en école pour jeunes (et moins jeunes) sorciers. Tout au long de la découverte des lieux, des comédiens jouent les professeurs. Dans le grand réfectoire, le terrible professeur de divination, Horace Albedo, accueille les nouveaux-venus "allez on se dépêche ! Et je veux le silence dans les dortoirs !"

Une heure et demie dans un monde magique

Le public est ensuite dirigé dans la cour où trône une voiture ressemblant à celle que l'on voit dans Harry Potter et la Chambre des secrets, le deuxième film de la saga. Vient ensuite la visite dans le château qui dure une heure et demie. Le professeur Ruellan arrive en courant dans la salle de classe "Est-ce que quelqu'un veut un cours de baguette magique ?"

Le parcours se poursuit à travers les étages, aux hasards des rencontres avec les tableaux vivants et les fantômes. Malgré un petit manque de connaissances théoriques de leurs élèves, le professeurs Ruellan et sa collègue Lady Pommecreuse, professeure de botanique, sont plutôt content "cette promotion d'étudiants est merveilleuse ! Ils sont souriants, dynamiques... en bref : adorables !"

Une des chambres des professeurs, au dernier étage © Radio France - Baptiste Roux

Des personnages inspirés de l'histoire du château

Dans les coulisses, le propriétaire du château Manuel Roussel est heureux de la réussite de sa nouvelle animation. C'est sa femme qui a écrit les personnages des professeurs mais aussi de l'histoire du lieu. "On a pioché dans les archives du château. Ce sont des personnages qui ont vécu ici comme Ludovica Lutterotti, qui était la préceptrice du baron au XIXe siècle et qui est la directrice de l'école aujourd'hui."

On se croit vraiment dans un monde de sorciers ! On sent qu'ils y mettent du cœur, c'est chouette - Geoffrey, un visiteur

Alors qu'il reste encore une semaine de vacances, les places pour se promener dans les couloirs du château sont déjà toutes vendues.

EN SAVOIR PLUS : le site internet du château du Rocher Portail