Au salon du véhicule de collection à Nantes, une voiture née au 19e siècle

Par Louis de Bergevin, France Bleu Loire Océan

Environ 350 voitures de collections sont réunies au salon du même nom à Nantes ce week-end. On y trouve beaucoup de modèles, dont certains très récents. Mais on trouve aussi cette Voiturelle qui date de 1899, et fait la fierté de son propriétaire.