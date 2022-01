Au sud de Toulouse, la Poste se diversifie en faisant du portage de repas au domicile des seniors

Depuis le mois de septembre 2021, la communauté d'agglomération du Sicoval au sud de Toulouse fait porter les repas au domicile de ses anciens par la Poste. C'est nouveau. L'intercommunalité des Coteaux de la Vallée de l'Hers a changé de prestataire de services et a fait le choix de l'enseigne Jaune et Bleu. 200 personnes âgées en bénéficient.

"C'est bien commode"

Lucie jusqu'à présent était factrice, elle conduit désormais un fourgon frigorifique et affirme apprécier cette nouvelle fonction : "c'est un changement d'activité, on garde le cœur du métier qui est la livraison et c'est plaisant de faire autre chose que du courrier, moi ça me plaît beaucoup".

Lucie livre entre 30 et 50 repas par jour qui sont ensuite facturés par la communauté d'agglomération. Ses clients, elle les appelle "les convives". Le montant de la prestation varie en fonction des revenus de la personne âgée. Il en coûte entre 2,69€ et 10,48€ par repas.

A Montgiscard Lucie a plusieurs maisons à livrer, dont celle d'Irène qui trouve ce service "bien commode" car elle "ne voit plus beaucoup de monde".

France Bleu Occitanie a suivi une tournée à Montgiscard (31). Copier

"Veille sociale"

La factrice, devenue livreuse de repas à domicile explique faire également "de la veille sociale". Elle donne en exemple une mésaventure arrivée cette semaine à une de ses convives : _"_une dame a glissé de son canapé quand je suis arrivée elle était en difficulté, j'ai appelé son fils, s'il avait fallu appeler le SMAU je l'aurais fait. On fait de la veille sociale du mieux qu'on peut."

Lucie tout sourire, explique se sentir utile : "un simple bonjour, rien que ça, cela crée du lien et ça peut changer la journée".