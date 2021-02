Aubusson : la remise de poules est annulée

Samedi et dimanche prochains (19 et 20 février), Pet's Rescue France devait remettre 650 poules à leurs acheteurs. Ces animaux d'élevage voués à l'abattoir faisaient l'objet d'une opération de sauvetage de la part de l'association aubussonnaise. Au début du mois, pendant deux semaines, il était possible de réserver sa ou ses poules, moyennant 2 euros la bête et le dénouement heureux vers une fin de vie en poulaillers chez des particuliers devaient donc avoir lieu dans quelques jours.

Sauf que l'opération est annulée ce début de semaine. La raison ? La Covid-19. Deux des membres de l'association aubussonnaise ont été testées positives, "moi-même je suis cas contact, précise le président de Pet's Rescue France, Florent Chavignaud, on a donc préféré annuler le sauvertage prévu ce week-end".

Des poules sauvées malgré tout

Pour autant, les poules ne partiront pas à l'abattoir. L'éleveuse s'est engagée à contacter une autre association et des particuliers qui s'étaient portés potentiels acquéreurs.

Pet's Rescue France procède ce début de semaine au recensement des 130 Creusois qui avaient réservé et acheté les poules. Trois solutions leur sont proposées : un remboursement tout ou partie, ou de laisser la somme à l'association sous forme de don.