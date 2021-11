Audio - Un père aide sa femme à accoucher et réanime son bébé grâce à l'aide d'un opérateur des pompiers

C'est un témoignage très émouvant : entendre un papa réussir à réanimer son bébé qui vient de naitre grâce aux conseil d'un opérateur des pompiers, et écouter le bébé crier a tiré des larmes à de nombreux internautes. ! Ils l'avouent en commentaire de la bande son de l'accouchement publiée par les pompiers du SDIS 17 sur leur page Facebook.

La naissance du bébé a eu lieu au mois d'août sur le bord de la route à Nuaillé d'Aunis au nord de La Rochelle : "_j'ai la tête dans les mains là, il est sorti, il est sort_i" s'écrie le papa juste après avoir appelé les pompiers. Mais le bébé ne crie pas, l'opérateur des pompiers comprend tout de suite qu'il ne respire pas et donne des conseils avec beaucoup de sang froid : "glissez votre petit doigts un peu dans sa bouche, essayez d'aspirer ce qu'il peut y avoir dans ses narines". Le papa fait ce qu'il dit avec tout autant de maitrise et au bout de quelques secondes, les cris du bébé retentissent.

Les internautes félicitent le papa et l'opérateur des pompiers.

La publication de cette conversation a déclenché une avalanche de commentaires. Plus d'une centaine d'internautes ont dit leur émotion, et félicitent la papa ainsi que l'opérateur des pompiers. "Du calme, du professionnalisme, bravo!! Et l’émotion ressentie dans la voix. Quelle belle spécialité que celle des salles opérationnelles" écrit Céline. "Enfin une belle histoire, zut je pleure, félicitations au papa, à l'opérateur qui a su trouver les mots et surtout à la maman, bienvenue au bébé, soyez heureux et respect à nos pompiers" ajoute Any.

Les parents ont tenu a rencontrer l'opérateur qui les a aidés pour le féliciter : "notre péripétie nous a fait prendre conscience à quel point les opérateurs sont tout aussi importants que les secours qui arrivent sur place, les opérateurs sauvent des vies".

Opérateur chez les pompiers, un métier difficile

Une soixantaine d'opérateurs réceptionnent 170 000 appels par an au centre de traitement des appels (CTA) des pompiers de Charente-Maritime. "On peut passer d'une situation plutôt joyeuse à une situation dramatique" explique le lieutenant Thibaud, adjoint au CTA. "La réserve émotionnelle de chacun se charge au fur et à mesure des gardes, des mois des années de travail au CTA". De temps en temps, les opérateurs ont besoin de vider ce trop plein d'émotion et peuvent faire appel aux psychologues du service de santé au travail des pompiers. "Dans le cas présent c'est une naissance, c'est magnifique, mais parfois ce sont des situations plus dramatique où l'opérateur par téléphone fait prodiguer des geste comme arrêter une hémorragie ou pratiquer un massage cardiaque", ce sont des situations relativement courantes au CTA indique le lieutenant Thibaud.