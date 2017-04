Auge : première naissance depuis 50 ans

Une petite fille est née dans le jardin de ses parents à Auge au nord-est de Gouzon. Pour la première fois en 50 ans, la mairie a rouvert son registre des naissances. Une première inhabituelle qui a surpris la mairie: elle ne connaissait plus les démarches pour enregistrer la nouvelle née.

Quand le papa d'Axelle est arrivé à la mairie, il était encore sous le coup de l'émotion. La veille, le 2 avril à 2 heures du matin, son épouse a des contractions de plus en plus fortes et de plus en plus régulières. Elle a juste le temps de s'installer dans la voiture et déjà le bébé pointe le bout de son nez.

Mais ce trois avril au matin, lorsqu'il pousse la porte de la mairie d'Auge les surprises continuent. Face à lui Elisabeth Henry, la maire de la commune, et la secrétaire de mairie. Toutes les deux sont désemparées. Elles ne connaissent pas la démarche à suivre pour déclarer une naissance dans leur commune. Depuis 50 ans, aucun enfant n'est né à Auge. Elles se retournent alors vers les services de l'état civil de Montluçon, plus à même pour les renseigner. "Nous avons bien les registres de naissance il n'y a pas de soucis. Mais nous ne savions pas comment il fallait faire et nous ne voulions pas faire d'erreur", assure madame le maire.

Nous ne voulions pas faire d'erreur" - Elisabeth Henry, maire d'Auge

Auge est une petite commune, de tradition agricole. Ici l'école a fermé il y a bien longtemps. L'auberge de la Côte d'Auge le long de l'ancienne Nationale 145 est le dernier commerce du village. En se promenant dans les ruelles, des panneaux "à vendre" disent tout de l'activité du village. C'est aussi le drame de la maire, elle aimerait bien que "de nouveaux couples puissent s'installer dans ces maisons fermées 360 jours par an. Les gens ont du mal à se séparer de leurs maisons. Je les comprends. Ils ne veulent pas être la génération qui dilapide l'héritage de la famille". En attendant les volets restent fermés, les toitures s’abîment, et parfois, même les murs porteurs s'écroulent.

Une nouvelle fleur dans leur jardin

Alors cette première naissance est un petit espoir pour la commune. Les cries des enfants vont pouvoir se faire de nouveaux entendre dans les rues du village. C'est un peu pour ça que Jean et Cyrielle Brugère se sont installés à Auge. "Nous avons beaucoup aimé ce village et nous avions l'opportunité d'acheter, alors nous n'avons pas laissé notre chance passer". Lui a monter son entreprise de jardinier paysagiste. Alors quand il se remémore la naissance de sa fille, dans un sourire plein de malice il lache: "c'est pas beau ça? Ma fille, ma petite fleur qui nait au milieu de mon jardin?"