Valenciennes, France

Aurélia Bianchini revient avec des souvenirs plein la tête de son Finland Trophy, un challenge organisé par Christelle Gauzet, gagnante de « Koh-Lanta » en 2008. 50 duos de femmes de toutes les professions, de gendarme à femme au foyer en passant par hôtesse de l'air se sont affrontées pendant 3 jours dans des températures polaires entre -15 et -23°.

Avant les efforts, les équipes ont eu droit à une petite balade en traineau tiré par des rennes.

Petite balade en traineau avant les épreuves - Finland Trophy

Et après les filles ont eu droit à des épreuves de choc, 16 kilomètres de course et de raquette le premier jour, 18 kilomètres le 2° jour de course et de fat bike, un vtt avec des gros pneus qui n'a pas du tout plu à Aurélia partie avec Lauranne une amie chirurgienne à Amiens. Et puis le 3° jour c'était ski de fond, pas forcément évident pour elle car elle en avait seulement fait adolescente, elle a donc regardé la veille au soir des tutos sur internet pour avoir les bons réflexes, et puis un parcours du combattant avec l'escalade d'un mur de glace, un bain dans un lac glacé et le passage sous un filet

L'épreuve du filet - Finland Trophy

Malgré le froid qui gelait leurs cils et brulait leurs pommettes et nez, les chirurgiennes des Hauts de France se sont surpassées et on terminé 23° sur 50.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Un challenge pour 2 bonnes causes

Un challenge pour la bonne cause puisqu'elles ont participé comme toutes les équipes à aider l'association Keep a Breast qui travaille sur le dépistage du cancer du sein, et en plus elles ont voulu sensibiliser aux dons d'organes, de sang et de moelle avec leur association Scalp'elles. Elles ont donc fait toutes les épreuves avec Christian, leur mascotte, une peluche rouge en forme de coeur avec de grands bras, du prénom du chirurgien a avoir pratiqué la première greffe de coeur Christiaan Barnard. Et elles comptent bien ressortir Christian pour d'autres épreuves sportives, pourquoi pas les foulées valenciennoises.

Et pour récompenser les filles de leurs efforts et de leur bonne cause, elles ont reçu la visite du patron de Laponie, le père Noël, le vrai l'unique, un super moment pour Aurélia qui est retombée en enfance.