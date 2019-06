Aurélie coiffe gratuitement les plus démunis dans les rues d'Évreux

Il y a les maraudes pour apporter à ceux qui sont dans les rues de la nourriture, des vêtements ou des soins. À Évreux, Aurélie Lemoine vient de rejoindre le mouvement Coiff in the street. Elle propose gratuitement ses services pour redonner de la dignité aux plus démunis.

Il est 18h02, Aurélie Lemoine a quitté son travail il y a à peine deux minutes qu'elle a déjà rendez-vous avec Christian, 54 ans, qui fait la manche devant le Carrefour Market de la place Clemenceau à Évreux. La veille, la jeune femme a rencontré l'homme sans domicile fixe et lui a proposé de le coiffer, gratuitement. " C'est génial de s'intéresser aux gens de la rue" s'enthousiasme Christian qui avoue avoir été un peu surpris au départ par la démarche. Aurélie installe sa bâche verte sur le trottoir et sort de son sac le matériel pour coiffer Christian qui s'est installé en tailleur, sous le regard des passants.

On leur apporte un peu de douceur et de bien-être avant l'été " - Aurélie Lemoine, coiffeuse de rue

Cheveux, barbe ou sourcils, tout passe sous les ciseaux ou la tondeuse d'Aurélie Lemoine © Radio France - Laurent Philippot

Comme au salon, on papote

Quelques coups de ciseaux, un shampoing sec, du gel, en un quart d'heure, l'affaire est pliée, mais ce n'est pas le plus important. " C'est un échange" insiste le duo qui parle de la rue, de l'avenir, du regard des gens sur les SDF. Ce genre d'opération, initiée par Kévin Ortéga et son mouvement Coiff in the street se multiplie en France pour apporter de la dignité, de l'attention et du réconfort à ceux qui sont dans la rue.

"Les coiffeuses sont bavardes mais Aurélie est une bonne psychologue" - Christian, client d'un jour

Un petit peu de gel, Christian ? © Radio France - Laurent Philippot

Le quinquagénaire a accordé sa confiance à la jeune femme qui complimente son "client" du jour sur ses cheveux, "il est grisonnant, mais moi j'aime le cheveu grisonnant, comme beaucoup de femmes" avance Aurélie dans un grand éclat de rire.

Ce n'est pas trop court, Christian est satisfait du résultat. © Radio France - Laurent Philippot

À la fin de la séance, pas de transaction financière, mais un bisou en guise de remerciement.

Christian repart avec un bermuda et un sweat-shirt, "parce que c'est bientôt l'été", remis par Alexandra, la collègue photographe d'Aurélie © Radio France - Laurent Philippot

À bientôt, on se voit le mois prochain pour une nouvelle coupe ?" lance Aurélie à Christian "ou en terrasse pour un café" lui répond le quinqua coiffé et rasé de près qui repart faire la manche devant son supermarché. "Je le souhaite, car si c'est toi qui me le paies, ça veut dire que tu auras un travail et une nouvelle vie". Christian est dans la rue depuis bientôt deux ans, et il le promet, il se l'est promis, il a la ferme intention d'en sortir et à voir ses yeux qui pétillent, on peut lui faire confiance.