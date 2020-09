Autour de Nantes les moustiques attaquent

Des nuées de moustique ont surgi à Nantes et dans les villes de l'agglomération le week-end dernier. A Rezé, en bord de Loire, les clients des restaurants de Trentemoult ont vécu l'enfer.

La scène a de quoi faire sourire : vendredi soir, sur la terrasse d'un restaurant de Rezé, des clients s'agitent sur leur chaise, les uns frappent dans leurs mains comme s'ils dansaient le flamenco, les autres se donnent des tapes sur les jambes ou sur les bras. Tous font la chasse aux moustiques. Ce soir-là, en bord de Sèvre comme en bord de Loire, il y en a partout, des nuées de moustiques petits et gros se déchaînent.

C'est normal à cette période

A Trentemoult, la serveuse d'un restaurant montre les traces de piqûres sur ses bras, le patron d'un autre établissement raconte comment sa terrasse a été "envahie toute la soirée", il entend encore les clients se plaindre et vouloir regagner la salle pour finir leur repas. Cette présence de moustiques à cette période de l'année n'a "rien d'exceptionnel" indique Eric Guiho, responsable des collections "sciences de la vie" au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Il explique que tous les facteurs ont été réunis pour l'éclosion des oeufs, températures et humidité, "un cocktail détonnant" ajoute-t'il.

Supprimer les points d'eau

Les pluies de la fin du mois d'août ont été suivies d'un retour du soleil et d'une certaine chaleur, les oeufs ont éclos et les larves se sont développées. Entre la ponte et la taille adulte d'un moustique, il s'écoule une dizaine de jours. Pour freiner la prolifération, il y a des gestes simples à observer comme par exemple éviter de laisser de l'eau dans un arrosoir ou dans les coupelles des bacs à fleurs.