Plonger dans l'an 2017 aux Bains municipaux de Strasbourg

Une façon originale d'entrer dans la nouvelle année: à Strasbourg, les Bains municipaux, boulevard de la Victoire, ont ouvert exceptionnellement leurs portes, gratuitement, dimanche après-midi, le 1er janvier.

L'évènement a connu une forte affluence, plus de 300 baigneurs ont plongé dans les bassins. On pouvait également visiter (tout habillé...) les bains romains. Le bâtiment "art nouveau", qui date du début du 20ème siècle, est voué à la rénovation, avec début des travaux en 2018. Ce dimanche, dans le bassin, on croisait à la fois des habitués et des curieux. Comme Jean-Claude, venu pour la première fois: "on a fait beaucoup d'excès avec les fêtes, donc on élimine un petit peu et on profite de l'architecture de la piscine, qui est très belle!". "C'est les bonnes résolutions", complète son amie Noémie, "on avait décidé de faire plus de sport, on commence le jour de l'an".

Le futur temple du sport santé

L'imposant bâtiment des Bains municipaux, qui est géré par la Ville de Strasbourg, pourrait être classé, au moins en partie. Il devrait accueillir à terme l'Institut national du sport santé, dédié au sport sur ordonnance, une spécialité strasbourgeoise, des séances de sport prescrites par les médecins. Le bâtiment sera aussi doté d'un gymnase.