Aux Sables d'Olonne, un concurrent de la Golden Globe Race vous invite à venir le rencontrer

Rendez-vous tous les dimanches après-midi, sur son bateau ! C’est ce que propose le navigateur Arnaud Gaist, aux Sables d’Olonne, en Vendée. Il prendre l’année prochaine le départ de la Golden Globe Race, et veut partager un peu de ses rêves avec le plus grand nombre de personnes.

Un concurrent de la Golden Globe Race 2022 vous propose de venir le rencontrer, sur son bateau, aux Sables d’Olonne. La GGC, c'est la course autour du monde en solitaire, "à l'ancienne", sur des voiliers de série de 11 mètres maximum, sans GPS ni électronique. Une réplique de la mythique course de 1968. Le départ sera donné le 4 septembre 2022.

Le Vendéen Arnaud Gaist, 51 ans, se prépare à cette aventure d'au moins sept mois, et il organise tous les dimanche après-midi des opérations portes ouvertes, qu'il appelle les Golden dimanches, pour parler de son projet, sur son bateau, dans lequel il vit en permanence. Rendez-vous sur le célèbre ponton du Vendée Globe, au port de plaisance.

La solitude, c'est du bonheur ! Arnaud Gaist, navigateur

Rien à voir avec l'affluence de la célèbre course, mais quand même, des familles en promenade, des curieux ou des passionnés sont au rendez-vous. Alors, le maître des lieux se transforme en guide. Parce que c'est tout le paradoxe : Arnaud Gaist aime être seul en mer, sept mois sans mettre pied à terre, ça ne lui fait pas peur : "Ma motivation, c’est la solitude ! Souvent, dans une traversée de l’Atlantique en solitaire, ce qui m’embête, c’est l’arrivée". Mais il est aussi sociable, et désireux de faire partager sa passion : "Cela permet de créer un lien entre les personnes et un sport qui est un petit peu élitiste, quand même. Les gens qui n’ont pas de bateau n’osent pas aller voir les gens qui ont des bateaux, alors que ça devrait être un sport très populaire."

Des visiteurs admiratifs... © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Prêt à répondre à des questions quelques fois très précises. Parmi les sujets qui reviennent souvent, l'alimentation, les centaines de kilos de nourriture et d'eau à emporter et à conserver : "Comment vas-tu faire pour que les boites de conserves ne rouillent pas ? Réponse : On retire les étiquettes, on écrit ce qu’il y a dessus sur la boite, et on la vernit". Et l'état d'esprit, dans tout ça, le moral ? Par exemple, quand on part pour une aventure aussi extrême, la peur existe-t-elle ? "Bien sûr que la peur existe, c’est normal. Mais c’est grâce à la peur qu'on évite de faire des choses trop bêtises".

Réactions des visiteurs : étonnés voire carrément épatés. "C’est extraordinaire, ce qu’il va faire, et on va le suivre avec grand plaisir. C’est de la folie, c’est monstrueux !"

Arnaud Gaist vous invite tous les dimanches de 15h à 17h au port de plaisance des Sables-d'Olonne. Son bateau, le "Feï of Shanghaï", porte le N° 11.