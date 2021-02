Auxerre : dans son bar-tabac Dulce a remplacé ses clients par... des nounours

À cause des contraintes sanitaires, Dulce, la patronne du bar-tabac le Saint-Amatre à Auxerre ne peut plus servir de clients. Elle a décidé d’égayer les lieux avec de nouveaux clients tout doux et tout mignons : des nounours.

Depuis la mi-octobre le bar-tabac Le Saint-Amatre à Auxerre semblait bien vide. Crise sanitaire oblige, la partie bar est fermée. Seuls le comptoir avec le tabac est encore ouvert. Un crève cœur pour Dulce, la patronne qui a eu l’idée d’installer des nounours.

« J’avais un peu le cafard d’arriver tous les matins, de voies mes tables empilée, mes chaises empilées. Cela me donnait envie de pleurer » confie Dulce. Alors, faute de pouvoir accueillir ses clients habituels, la patronne du Saint-Amatre a eu l’idée de les remplacer par des clients quelque peu singulier : des peluches

Ce sont d’ailleurs ses habitués qui lui ont amené : Mickey, Winnie l’Ourson, Titi et autres bisounours. « Tout ça ce sont des clients qui me les ont apporté, j’ai une cliente qui m’a amené des petits pots de fleurs pour mettre sur les tables ». Elle leur a servi des cafés, des verres d’alcool ou encore des jus de fruits. Consigne sanitaire oblige, chaque nounours porte sagement son masque.

Les nounours et les fleurs ont été prêtés par des clients habitués du bar-tabac de Dulce. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Recréer du lien avec les clients

Dulce dirige le bar-tabac depuis huit ans mais depuis octobre elle se sentait bien seule et ces nouveaux clients lui font du bien au moral. « moi ça m’apporte bien plus que simplement voir les tables et les chaises occupées ». Ces nounours permettent aussi de renouer le lien avec les clients . « Les clients qui disaient à peine bonjour pour avoir un paquet de cigarettes, là ils disent oh, c’est une bonne idée, c’est sympa, ça met de la couleur. Les enfants ils sont émerveillés. Des nounours en clients c’est du jamais vu pour les enfants, et pour moi non plus d’ailleurs ! » confie Dulce. La patronne du Saint-Amatre ne compte pas, d’ailleurs, s’arrêter là. Elle cherche déjà des idées de décorations pour la Saint-Valenfin et pour Pâques.