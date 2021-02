PHOTOS - Auxerre : envol de papillons au-dessus du quartier de l'horloge

Ils sont roses, bleus, verts, jaunes... des dizaines et des dizaines de papillons de toutes les couleurs survolent les rues du quartier de l'horloge, à Auxerre, depuis quelques jours.

Cette décoration, les commerçants avaient prévu de l'installer au printemps dernier, mais cela n'avait pas pu se faire à cause du premier confinement. Les papillons arrivent donc finalement en cette mi-février, juste à temps pour la Saint-Valentin. Ils apportent un peu de couleur dans le gris de l'hiver, et ces auxerrois apprécient : "C'est très joli, ça remonte le moral", dit cette jeune fille. "Ca fait une petite attraction, on vient voir à quoi ça ressemble. Si ça peut faire venir des gens au centre-ville, c'est bien", ajoute sa maman.

Des couleurs qui remontent le moral

Cette autre passante apprécie "les couleurs et le lien avec l'architecture", alors que ce monsieur ajoute : "c'est joli les papillons. Tout est bon pour faire venir les gens".

Pour les commerçants, qui ont déboursé 11400 euros pour cette installation, il s'agit en effet d'apporter de la couleur et de la joie dans cet hiver morose. Il s'agit évidemment aussi de créer un petit événement pour inciter les gens à venir faire un tour en centre-ville, pour dynamiser le commerce mis à rude épreuve ces temps-ci.

"Comme malheureusement, on est limité, avec la Covid, sur les animations, on a pensé à cette petite animation très colorée. Et on s'est dit qu'on allait l'installer juste avant la Saint-Valentin", explique Corinne Lacour, de l'association des commerçants du quartier de l'horloge.

Les papillons resteront accrochés jusqu'au mois d'octobre. © Radio France - Delphine Martin

"Les papillons, c'est le printemps, le renouveau ! Cela amène un peu de gaité, de couleur, et puis les gens lèvent le nez. Depuis hier, les gens font des photos. On voit les yeux des enfants briller, donc ça fait plaisir", poursuit la commerçante, qui tient le magasin de vêtements Cocoon.

Ne pas céder à la morosité

Avec ces confrères, elle a décidé de ne pas baisser les bras, de continuer à aller de l'avant malgré les difficultés innombrables de ces derniers mois. "Il ne faut pas rester dans la morosité, car on ne fait rien dans la morosité, on n'avance pas. C'est pour cela que l'on mise sur des petites animations comme celle-là pour faire venir les gens. Ils ont bien compris qu'il est important d'avoir des petites boutiques et des petits commerces. Ils ont été très solidaires à Noël, alors il faut que ça continue", conclut Corinne Lacour.

Ces papillons, qui résistent au soleil, à la pluie et aux intempéries, resteront en place jusqu'au mois d'octobre.