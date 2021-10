Yonne : "J'écoute les personnes en souffrance" raconte le prêtre exorciste du diocèse

Qui dit Halloween dit film d'horreur. Et parmi les films cultes les plus effrayants à se regarder pour avoir les chocottes, il y a le cultissime L'Exorciste de William Friedkin (1973). Mais saviez-vous qu'il existait un prêtre exorciste dans chaque diocèse, dont celui de Sens-Auxerre ? Rencontre.

Cela fait depuis peu que le Père Denis (un nom d'emprunt) occupe une fonction bien particulière dans l'Yonne : prêtre exorciste du diocèse de Sens-Auxerre. Son prédécesseur, un moine de la Pierre-qui-Vire, a passé la main il y a deux ans. Pour beaucoup, l'exorcisme ça ressemble à ça :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le film, le Père Denis l'a déjà vu : "L'Exorciste ? Oui, bien sûr. Ah bah c'est impressionnant ! Mais je n'ai pas fait de cauchemar (rires)." Le prêtre exorciste du diocèse de Sens-Auxerre, 55 ans, voix douce et bienveillance sincère, insiste : sa fonction se veut loin des clichés qu'on pourrait facilement assimiler. Il le dit lui-même, il n'est "ni médium ni apprenti sorcier". Ses principes ? "Il faut de l'écoute, du discernement, de la discrétion et savoir se faire un jugement. Ce sont les quatre mots-clés pour faire un bon exorciste. Il faut avoir assez de recul pour écouter les personnes en difficulté et qui portent une souffrance."

Un prêtre exorciste qui fait équipe avec des médecins

Pour contacter le curé icaunais, il faut appeler le standard du diocèse au 03.86.72.93.93. Dès que l'on ressent ces symptômes : "Des troubles en tout genre, des répétitions d'épreuves. Il y a parfois des gens qui s'estiment victimes d'un mauvais sort, qui pensent que tout va mal pour eux et qu'il n'y a pas d'issue. On a tous une part de mal en nous." Le prêtre exorciste auxerrois n'est pas seul : il travaille en équipe, avec deux médecins, pour faire le tri entre ceux qui ont besoin de soins médicaux, et ceux qui ont surtout besoin d'écoute spirituelle.

"On arrive assez rapidement à se rendre compte de l'équilibre de la personne qui nous contacte, poursuit le Père Denis, qui s'occupe également des prêtres âgés du diocèse. Quand certains sont vraiment écrasés par des souffrances intérieures, il est important que le prêtre soit là pour les accompagner et prier avec eux. Le rôle d'un exorciste n'est pas que de chasser les démons. Si vous venez à moi, je vais prendre du temps pour vous écouter, vous laisser parler. Je vais ensuite tenter de discerner la situation pour la remettre à sa juste valeur, avant de prendre un temps de prière, selon les cas."

Quand il y a un ordre directement donné au démon, on ne fait pas les choses n'importe comment ! - Père Denis, prêtre exorciste du diocèse Sens-Auxerre

Le Père Denis voit une trentaine de personne par an mais jamais n'a eu à prononcer la célèbre formule "Vade retro Satanas" : "Elle est utilisée dans le grand exorcisme, que je n'ai jamais pratiqué. Et que je ne pratiquerais pas sans l'accord de l'évêque. Car ce sont des cas très rares. Quand il y a un ordre directement donné au démon, on ne fait pas les choses n'importe comment !" Pour les âmes tourmentées, seule solution : bénédiction et prières de protection, délivrance et guérison que le curé retrouve dans un petit livre bleu qu'il a toujours à portée de main. "Il faut dire du bien à une personne qui manque d'espérance, c'est important, souligne le prêtre exorciste. La prière de Notre Père est la plus belle pour remettre son interlocuteur dans un climat de confiance en Dieu et en elle-même."

Ces deux livres, le Père Denis, prêtre exorciste du diocèse de Sens-Auxerre, ne s'en sépare jamais. Même si le rouge, destiné au grand exorcisme et au cas de possession, ne lui a encore jamais servi. © Radio France - Nicolas Fillon

L'autre bouquin, rouge vif, titré en latin "De exorcismis et supplicationius quibusdam", dans les cas de possession, n'a donc pas encore servi, tout comme le crucifix. Mais l'homme d'Église raconte avoir rencontré "des gens en situation d'extrême violence, dont on pourrait penser qu'ils sont habités par le Mal. J'ai dû m'occuper d'une personne qui avait de gros problèmes psychologiques et là, il a fallu faire intervenir le monde médical. Mais parfois, on est impressionné par cette violence chez certains. Alors, quand les personnes qui viennent me voir quittent mon bureau un peu plus en paix, avec courage et espérance, je me dis que ce n'est pas du temps de perdu."

Conscient du fantasme qui entoure sa fonction même s'il révèle n'avoir jamais été victime de canular, l'ecclésiastique rappelle qu'il faut "rester prudent, soi-même, avec la sagesse adéquate pour prendre du recul par rapport à l'émotionnel et au fantastique". La fin de sa mission ? C'est l'évêque qui décidera. "Elle peut durer deux, cinq, dix ans, livre le Père Denis, qui suit une formation chaque année - la prochaine aura lieu en janvier, à Lyon. Il y a un temps pour tout. En général, on fait le point régulièrement pour voir si l'on veut toujours accomplir cette mission, si l'on est toujours dans les clous, si je puis dire."

La différence entre un psychologue et un prêtre exorciste ? Le côté spirituel en plus

Se sent-il spécial ? "Non, je ne pense pas. J'essaye d'être un prêtre selon le cœur de Dieu, qui marche avec les personnes en difficulté pour les écouter, leur apporter de la bienveillance et de la paix." Mais alors, quelle différence y a-t-il entre en psychologue et un prêtre exorciste ? "Il y a un apport spirituel, répond tout de go le Père Denis. Le psychologue agira différemment avec toutes ses compétences. Nos pratiques vont parfois se croiser, mais le prêtre exorciste va aussi prendre le temps de prier avec la personne, et de lui révéler la compassion et la bonté de Dieu."

L'Icaunais se veut aussi être un témoin de l'évolution de la société à travers les souffrances des personnes qu'il rencontre. "Nous vivons dans un monde difficile, individualiste. Il y a des gens qui sont seuls, qui portent des fardeaux seuls, qui souffrent beaucoup de solitude et ont peur de se confier. On voit bien, dans notre société, ce mal qui rôde autour de nous, cette violence. Parfois, on en perdrait vite son latin."