Auxerre : l'école maternelle du Temple est mise en vente aux enchères par la Ville

Auxerre, France

Au 12 rue Marcelin-Berthelot, l'école maternelle du Temple ne fait plus que figure de souvenir. «C'est vrai que ça fait bizarre, mais ça doit surtout faire bizarre pour les voisins qui n'entendront plus jamais les enfants rires, joués, hurlés», constate Eric Naudier, chargé du déménagement de l'école. À l'intérieur, les locaux sonnent désormais creux. Et lui et son équipe achèvent ce mercredi 28 août leur dernière journée de déménagement avant de remettre les clés de l'école à la Ville.

«Des premières visites»

«On a tout vidé, des chaises, des tables, tapis de sport, tous les équipements en tout genre, les vélos et d'autres bien comme le mobilier ont été donnés à d'autres écoles», raconte Eric Naudier. Les locaux sonnent vident. Les pas et les clés du responsable du déménagement résonnent dans les locaux qui font 900 m². «Je ne sais pas qui va pouvoir acheter ça !», s'interroge Eric.

L'ancienne salle de sport totalement vidée de ses équipements. © Radio France - Bradley De Souza

La démarche est inédite pour la Ville. Elle a confié les clés de la vente à une plateforme en ligne. «On peut imaginer du logement, un bureau, de l'activité tertiaire, de l'activité économique, les portes restent ouvertes et c'est tant mieux parce que le cœur de ville, c'est tout ça, du logement, de l'économie, etc.», détaille le maire de la ville Guy Férez. Les premières visites ont commencé.

Les vélos ont été donnés à d'autres écoles. © Radio France - Bradley De Souza

«Pas de projet défini»

Depuis la publication de l'annonce en ligne, une dizaine de visiteurs sont venus prendre le pouls de l'école. «Des particuliers, des investisseurs classiques, pour l'instant il est encore trop tôt pour qu'il y ait un projet puisque la vente aux enchères ne commencent qu'en octobre, le 29», explique Servan Ndjantcha, directeur immobilier d'Agora Store.

La cour au 1er étage... sans enfants. © Radio France - Bradley De Souza

Les acheteurs n'auront que 48h pour proposer leur prix. Mais tous auront dû visiter l'école avant de pouvoir l'acquérir.

L'équipe de déménagement vide les derniers papiers de l'école. © Radio France - Bradley De Souza

Les sanitaires resteront jusqu'à la mise en vente. © Radio France - Bradley De Souza

Le bureau des directeurs/directrices passés par l'établissement. © Radio France - Bradley De Souza