Auxerre : le jour où le trésor de la cathédrale a disparu

Au milieu de l'été 1991 (précisément dans la nuit du 31 juillet au 1er août), des cambrioleurs se laissent enfermer dans la cathédrale d'Auxerre (Yonne) et profitent d'un système d'alarme défectueux pour emporter 105 pièces du Trésor, dont un tableau appartenant à l'école italienne du XVIe siècle, représentant une mise au tombeau, ainsi que des châsses des XIIe et XIIIe siècles, des manuscrits et des calices.

Un trésor pas assuré

L'affaire fait beaucoup de bruit. Elle est reprise par les journaux nationaux car ce vol pose alors la question (toujours d'actualité) de la protection de l'art sacré et de toutes les pièces rares que nos églises recèlent. Ce cambriolage intervient, en plus, une semaine après le vol de la châsse de Saint-Etienne, un objet du XIIe siècle, évalué à 4 millions de francs (600 000 euros), dans une église romane à Gimel (Corrèze).

A Auxerre, ce jour d'août 1991, cette perte est jugée inestimable d'autant que le trésor n'est pas assuré. Toutes les compagnies, selon le maire de l'époque Jean-Pierre Soisson, ont refusé.

Un coup de fil anonyme

Trois jours plus tard, nouveau coup de théâtre : le butin est retrouvé dans le cimetière de Fontenoy, à une trentaine de kilomètres de la cathédrale Saint-Etienne. Les malfaiteurs ont même pris la peine de passer un coup de téléphone anonyme pour indiquer le lieu.

Un trésor invendable

La publicité autour de cette affaire a sans doute fait peur aux cambrioleurs , selon Micheline Durand, conservateur des musées d'Auxerre à l'époque : " Il y a eu un tel "buzz" autour de l'évènement que le réseau qui devait écouler les pièces, n'a pas marché. Des objets comme ceux d'un trésor ou d'un musée appartiennent à un inventaire. On ne peut pas brusquement les mettre en vente comme ça. Ce sont des pièces tout à fait exceptionnelles . Y a t il eu un commanditaire ? Je ne sais pas, un commanditaire qui s'est dit l'affaire fait trop de bruit : on ne prend plus."

Aujourd'hui une partie seulement du trésor reste visible dans une pièce sécurisée de la cathédrale Saint Etienne à Auxerre, dont le fameux tableau volé il y a 30 ans.