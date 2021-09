Auxerre : le patron du Leclerc ferme ses magasins et offre un après-midi festif à ses employés

Un patron qui ferme l'ensemble de ses magasins et invite ses salariés à se changer les idées ? On est nombreux à en rêver. A Auxerre, Jerôme Chaufournais l'a fait ce mardi 14 septembre 2021. Après un an et demi de crise sanitaire il les a remerciés pour leur solidarité et leur sens du collectif.

Un patron qui baisse le rideau et offre une après-midi de détente à ses employés. C'est la belle histoire que l'on vous raconte ce mercredi 15 septembre. Elle se passe à Auxerre, chez Leclerc. Si vous avez fait vos courses hier après midi, mardi 14 septembre, vous avez trouvé porte close et c'est normal. Jerôme Chaufournais et sa femme ont réuni les équipes de tous les magasins Leclerc de l'auxerrois pour une après-midi "Off" : au frais du patron. Objectif : se retrouver, souffler un bon coup et remercier chacun des salariés après un an et demi passé sur le front de la crise sanitaire.

Auxerre : un patron baisse le rideau et offre un après-midi de fête à ses salariés

Fermer boutique pour s'assurer que les employés soient libres de se changer les idées

C'est d'abord l'histoire d'une promesse. Celle faite entre Jerome Chaufournais et son épouse : "on s'était promis que dès qu'une fenêtre sanitaire le permettrait on se récompenserait en se retrouvant et en partageant un grand moment festif." Les primes Macron, les primes sur intéressement c'est une chose explique ce patron, mais il voulait offrir un "break" à ses employés. Se retrouver, partager un moment collectif loin du travail, oublier la crise sanitaire "ça n'a pas de prix !" Pour cela, pour être sûr que tous les salariés soient disponibles il a fait baisser les rideaux du magasin, des drives et de l'espace culturel à 14 heures ce mardi après-midi. Le programme ? Un goûter, un loto et un apéritif dinatoire. C'est une fête collective, ainsi chaque secteur a apporté son lot pour le loto : une côte de bœuf, un panier garni, une télévision. L'apéro dinatoire a été concocté par les équipes du rayon traiteur.

Goûter, loto et apéro dinatoire

En temps normal, à cette heure là, Aline passerait des articles en caisse au grand Leclerc d'Auxerre. Là, elle aligne attentivement ses haricots sur les bons numéros "on voulait faire une pause convivial, pour décompresser" explique l'hôtesse de caisse. Est-ce que le pari est gagné ? " c'est impeccable !" assure-t-elle en soulignant la bienveillance de son patron. A l'autre bout de la salle, Jordan qui travaille à l'espace culturel acquiesce. "Je pense que l'on doit faire partie des seuls endroits, surtout dans la grande distribution comme ça, où l'on peut profiter de ce genre de journées. C'est important parce qu'effectivement on a traversé une période super compliquée depuis le début de l'épidémie" explique le jeune homme. C'est aussi important parce que cela permet de la cohésion " il y a beaucoup de solidarité dans tous les sites, mais on ne se voit pas et il y a beaucoup de pression, ça nous fait du bien parce qu'on ne pense pas au magasin, on est juste des collègues" explique Angélique, responsables des ressources humaines.

C'est justement pour souligner leur implication, leur polyvalence, leur patience pendant la crise sanitaire que Jerôme Chaufournais a voulu leur dire "bravo et merci !".

Féliciter le sens du collectif et la solidarité des équipes

"On a quand même démarré cette période de covid sans masque, sans protection !" souligne le patron, qui énumère les hauts et les bas, les rayons dévalisés, les confinements, les déconfinements, les rayons fermés, les protocoles sanitaires. Il défend la polyvalence et le sens du collectif exceptionnel de ses 180 employés. "Beaucoup d'équipes se sont déportées sur des missions totalement inhabituelles pour elles. Certaines équipes de l'espace culturel sont, par exemple, allées au traiteur, certaines personnes de la cafétéria au drive". La solidarité a été vitale pour les magasins et les drive selon lui : "malgré tout l'entreprise a pu continuer de tourner, on a pu continuer à servir les clients le mieux possible donc aujourd'hui c'était le moment de leur rendre un petit peu tout ça".

Jerôme Chaufournais voulait dire un grand bravo et un immense bravo à ses équipes.

Pour leur rendre quoi de mieux que le gros lot ? Avant de les quitter en pleine partie de loto, Jerôme Chaufournais nous confie la surprise : "un voyage tout compris, un séjour en Grèce pour deux personnes. Le patron et la patronne ont décidé d'offrir une semaine de congés payés aux heureux vainqueurs."