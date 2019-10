Auxerre : les enchères montent à 205 000 euros pour l'école du Temple

Après trois jours, les enchères pour la vente de l'ancienne école du Temple à Auxerre (Yonne) se sont clôturées ce jeudi à 15 heures et sont montées jusqu'à 205 000 euros, 55 000 de plus que la mise à prix de départ. C'est désormais à la mairie de désigner l'acheteur lors du prochain conseil.

Auxerre, France

55 000 euros de plus que la mise de départ : les enchères pour la vente de l'école du Temple, située rue Marcellin-Berthelot dans le centre-ville d'Auxerre, ont grimpé jusqu'à 205 000 euros. Elles se sont terminées ce jeudi à 15 heures sur le site "Agora store". 8 enchères se sont succédées pour atteindre ce dernier prix. Les 900 mètres carrés de cette ancienne école maternelle ont donc trouvé preneur.

La mairie doit désormais désigner l'acheteur

On ne connait pas encore le nom et le profil de celui qui a fait l'offre la plus haute. Mais ce ne sera pas forcément celle qui va l'emporter. C'est en fait à la mairie de désigner l'acheteur définitif. Décision au prochain conseil municipal. Mais le maire d'Auxerre Guy Ferez a d'ores et déjà annoncé qu'il souhaitait un "projet qui redynamise le cœur de ville."

Les visites et les enchères sont terminées sur le site - Capture d'écran