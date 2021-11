Auxerre salue un héros polonais du XIXe siècle avant son retour au pays

Une cérémonie bien particulière a eu lieu vendredi 26 novembre au cimetière Saint-Amâtre d'Auxerre. Une délégation polonaise est venue exhumer les restes d'un héros polonais du XIXe siècle, Maurycy Mochnacky pour le rapatrier et l'enterrer dans son pays d'origine. Une figure centrale de la lutte contre le tsarisme, c’est-à-dire l’occupation russe.

En 1822, le jeune homme est expulsé de son université, pour avoir giflé un officier russe. L’année suivante, il fait un an de prison pour avoir appartenu à une société secrète : « l’Union des polonais libres » À la sortie, il décide de faire profil bas et de devenir journaliste, entame même une carrière d’écrivain. Mais très vite, il réintègre des clubs secrets, qui conspirent pour la libération de la Pologne. En 1830, il est donc en première ligne pendant le célèbre soulèvement contre le Tsar de Russie. Un soulèvement très rapidement réprimé.

Mornatsky est condamné à la pendaison même s’il n’assiste pas à son procès. Il s’enfuit en France, avec un objectif : continuer ses activités d’écrivain et vient en 1831 à Auxerre, où il meurt de la tuberculose en 1834, à seulement 31 ans.

"Sans le savoir, on a hébergé pendant de nombreuses décennies un haut résistant de la Pologne, commente le maire d'Auxerre Crescent Marault, présent lors de la cérémonie. Ils sont très fier de le rapatrier dans son pays d'origine. C'est quelque chose de très important pour eux. Ils y tiennent et ils sont très sensibles de la coopération qu'on a pu mettre en œuvre pour leur permettre et leur faciliter ce transfert de corps."

Les restes de Maurycy Mochnacky doivent être rapatriés ce samedi matin en Pologne. Un avion doit décoller depuis l'aéroport du Bourget. Le résistant sera ensuite enterré à Varsovie.