Auxonne : la mairie annonce que de nombreux chênes du Parc Napoléon ont été abattus

A Auxonne le Parc Napoléon a été sécurisé annonce la mairie. La ville explique sur sa page FaceBook que les chênes morts ou dépérissants situés dans ce parc ont été abattus cette semaine. "Ils risquaient de tomber à tout moment compte tenu de leur état" indique la mairie. Les grumes ont été vendues pour plus de 7 mille 700 euros.

On appelle grume un arbre abattu dont on a coupé les branches mais qui est toujours recouvert de son écorce. Et la sécurisation du parc Napoléon va se poursuivre assure encore la mairie dans son post, avec la coupe de certains résineux, eux aussi mal en point. D'autres arbres seront ensuite plantés.