Avallon : et si vous repassiez votre "certif'"?

Vous l'avez peut-être passé à l'époque : le certificat d'études, ancêtre du brevet des collèges avant 1989. Et si vous le retentiez aujourd'hui ? Ce ne serait pas forcément la même histoire. La ville d'Avallon a donc décidé de vous mettre au défi, avec une dictée, du calcul mental et de la géo.

Avallon, France

On vous met au défi ce samedi : et si vous repassiez le certificat d'études ? La ville d'Avallon a décidé d'organiser sa version locale, le "certificat de culture morvandelle". Mais toujours avec les épreuves de l'époque, dictée, calcul mental, arithmétique le matin et histoire-géographie l'après-midi. La dictée est tirée d'un livre écrit par un auteur originaire de Quarré-les-tombes et les questions d'histoire et de géographie

Tester ses connaissances... et voir ce qu'il nous reste du primaire

L'idée est venue d'Anne-Marie Thomassin, une ancienne institutrice. L'objectif : "se souvenir mais aussi se confronter. C'est un peu un défi, voir ce qu'il nous reste de tout ce qu'on a appris au primaire" explique-t-elle.

Surtout que ce n'est apparemment pas une légende, c'était bien plus difficile à l'époque ! "Ce serait plus dur pour les enfants d'aujourd'hui, parce qu'on enseigne plus du tout la même chose. C'était vraiment le sésame pour entrer ensuite dans la vie active. L'enseignement était axé sur le calcul mental, sur la dictée."

Les questions étaient très pointues !

Un vrai diplôme de l'époque

Ils sont dix-sept candidats à le tenter cette année à l'école des Remparts d'Avallon. Des plus de 60 ans, mais pas seulement ! "On a aussi des gens entre 30 et 60 ans" sourit Anne-Marie Thomassin. Et s'ils le décrochent, un diplôme leur sera remis ce samedi après-midi à la mairie. Histoire de l'accrocher dans la chambre ou dans le salon, à côté du premier !