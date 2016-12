Avant de faire le tour des cheminées, le père Noël était au marché d’Auxerre

Malgré son planning très chargé, l'homme en rouge a pris le temps d'aller voir les Auxerrois, ce vendredi, sur le marché de l'Arquebuse.

L’homme en rouge a installé son petit univers entre les stands de volailles et les étals des primeurs : un fauteuil en satin rouge, une hotte débordante de cadeaux (qui n’a pas manqué de fasciner les enfants) et un joli sapin blanc et scintillant. Le père Noël était invité par les commerçants du marché. Une première cette année. Et il y avait même un photographe pour immortaliser gratuitement l’événement.

Les enfants confirment : le père Noël est gentil

Longue barbe blanche, petites lunettes rondes, le père Noël, superstar du moment, enchaîne les photos. Les enfants sont impressionnés parfois, timides par moments, mais le plus souvent ravis. "C’était un vrai père Noël", notent Marina et Ophélia, les yeux grands ouverts. Les deux sœurs confirment que qu’on pensait : "Il est gentil !"

Les parents aussi sont contents. Certains sont même un peu émus. "Ce sont les commerçants du marché qui ont organisé ça ? C’est une belle initiative" commente Christiane, la grand-mère. "Un très beau cadeau pour les parents et pour les papis et les mamies" ajoute Valérie, la maman.

Tout faire pour éviter les larmes

Parfois, les enfants sont tellement impressionnés que les larmes ne sont pas loin. Heureusement, le père Noël (qui n’a pas de prénom mais qui est un professionnel de l’animation) et Sébastien Boulard, le photographe, savent comment s'y prendre pour faire de jolies photos. "Il faut être patient et pédagogue. Quand l’enfant commence à détourner le regard, on n’insiste pas parce qu’on sait que ça va aller vers une situation qui n’est pas du tout celle qu’on recherche", note papa Noël.

"Les enfants ont souvent peur, donc la photo ne va pas durer longtemps", acquiesce le photographe, "il faut vraiment être rapide pour choper la bonne expression".

Les grands aussi, ont eu droit à une photo

Et puis entre deux bambins, voilà qu’une dame se fraye un passage près du père Noël. Elle n’a plus l’âge de s’assoir sur ses genoux mais elle aussi veut sa photo avec Papa Noël : "je veux faire la surprise à mes petits-enfants, qui sont à Paris. Je vais leur envoyer ça !", commente-t-elle, malicieuse. Après tout, il n’y a pas d’âge pour croire en la magie de Noël.

Le reportage de Delphine Martin Partager le son sur : Copier