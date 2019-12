Avant Noël, de la "fausse" neige dans le centre-ville de Montélimar

Montélimar, France

Avant Noël, il neige à Montélimar ! La municipalité a installé huit ventilateurs dans le centre-ville piéton. Ils créent de la "fausse" neige. Pas d'eau utilisée, simplement de la mousse très légère, "totalement bio et saine pour l'homme" explique Frederic Ciscardi, technicien à la mairie et chargé de cette animation.

À peine mis en route, les ventilateurs produisent déjà leurs premiers flocons ce samedi après-midi. Pour la plus grande joie des enfants, qui jouent et crient sous la neige. Mais aussi des adultes, souvent un téléphone à la main pour d'immortaliser les flocons. "On se croirait dans une station de ski", sourit Jérôme. "On est dans l'ambiance de Noël" ajoute Patricia, sa compagne.

C'est avec ce gros ventilateur que la mousse est propulsée en l'air et devient de la "fausse" neige © Radio France - François Breton

De la neige jusqu'à mardi

La municipalité avait déjà testé cette opération "Shopping sous la neige" en 2018. "Ça avait été très bien perçu, autant par les clients que par les commerçants", explique Chantal Salvador, adjointe au commerce. Cette année, la mairie a donc décidé de rallonger l'opération. Après la rue Pierre-Julien ce samedi, les ventilateurs sont disposés de dimanche à mardi rue Sainte-Croix. Ils sont activés entre 16 et 19h.