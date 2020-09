Avant-première de "Meurtres à Albi" où la capitale tarnaise tient le premier rôle de la série de France 3

Un agriculteur retrouvé mort, torse nu sur son tracteur. C’est la première scène de "Meurtres à Albi". Le nouveau numéro de la collection à succès a été tourné en novembre et décembre dans la capitale tarnaise. Un épisode avec Léonie Simaga et Frédérique Kamatari. Léonie Simaga joue le rôle d’une nouvelle commissaire qui arrive à Albi. Elle va résoudre une enquête avec un capitaine joué par Bruno Debrandt, mais elle va aussi apprendre beaucoup sur ses origines. Au casting également, Hélène Vincent et Catherine Allégret. Un épisode plutôt réussi, très réaliste et très bien joué, avec un petit côté "Da Vinci Code" mêlée à des questions sociétales.

Figurants albigeois

Un téléfilm qui évidemment met en valeur la ville et notamment la cathédrale Sainte-Cécile avec de nombreuses vues aériennes. Les 200 spectateurs ont adoré revoir les courses-poursuites dans les ruelles albigeoises. Dans la salle il y avait aussi beaucoup de comédiens amateurs et notamment Robert. Il habite à Cagnac-Les-Mines, il a 76 ans et il joue la scène d’ouverture du film. "Je suis l’assassiné. Et c’est drôle. Ça commence par le maquillage. Ils m’ont mis torse-nu, m’ont rasé. Et à un moment, il disent « Action » et là un drone filme. Ça fait bizarre tout de même."

Des Racines et des Ailes

La collection "Meurtres à...", c’est en tout cas toujours un succès. En moyenne, les numéros réunissent plus de quatre millions de téléspectateurs. Et pour la productrice Caroline Adrian cet épisode est particulièrement réussi. "Dans cette collection, il y a vraiment un côté "Des Racines et des Ailes" qui fait découvrir les régions. Je trouve qu’ils ont fait un travail formidable pour montrer la cathédrale, le château de Peyne, pour faire découvrir Albi."

France 3 n’a pas encore communiqué la date de diffusion de l’épisode.