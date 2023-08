Avec 2731 participants, Fort-Mahon échoue à battre le record de la plus longue chenille du monde

Le record de la plus longue chenille au monde n'est pas (encore) pour la Picardie ! Fort-Mahon-Plage vient d'échouer à détrôner Rouen et ses quelques 3940 participants et participantes en juin 2023. Ils et elles étaient tout de même 2731 à faire la queue leu-leu sur l'esplanade à partir de 18h, ce 18 août 2023 pour le premier jour de la fête des fleurs.

Les participants à Fort-Mahon ont cru pouvoir battre le record de Rouen de la plus longue chenille au monde © Radio France - Joseph Laurin

Cela représente tout de même une chenille de 5462 pattes pleine de bonne humeur "sous un soleil qui a montré le bout de son nez juste pour l'occasion" rapporte le reporter de France Bleu Picardie Joseph Laurin qui s'est glissé dans la parade.