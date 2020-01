Avec Casino, l’historique flammekueche alsacienne devient mosellane

Des tartes flambées de marque Casino sont présentées comme étant des flammekueches de Moselle, ce qui fait bondir les Alsaciens et les Lorrains sur les réseaux sociaux. Et en plus, faute majeure, une photo de la plan Stanislas de Nancy a été choisie pour illustrer… la Moselle.