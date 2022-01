Avec en ligne de mire l’Unesco, le viaduc du Viaur enfin classé aux monuments historiques

Depuis 2018, les défenseurs du viaduc du Viaur, entre le Tarn et l’Aveyron, travaillent pour obtenir le label de l’Unesco pour ce pont à l’architecture si particulière. Un premier pas a été franchi avec le classement parmi les monuments historiques.

C’est un peu le petit frère de la Tour Eiffel. Le viaduc du Viaur, un des ouvrages métalliques les plus importants du XIXe siècle en France, situé entre le Tarn et Aveyron, vient d’être classé aux monuments historiques. Sa construction s’est achevée il y a 120 ans, en 1902. Ce pont ferroviaire de 460 m de long à 116 m de haut était déjà "inscrit" aux monuments historiques depuis 1984.

Cette fois, il est classé. C’est la préfecture du Tarn qui l’a annoncé début janvier : "Par arrêté ministériel du 28 décembre 2021, l’État a décidé de renforcer la protection du viaduc du Viaur en raison de l’originalité de sa conception par l’ingénieur Paul Bodin, mettant en œuvre le principe des arcs équilibrés d’une seule portée".

Une vingtaine de trains par jour

Paul Bodin est en effet l’inventeur des arcs équilibrés. Il a appliqué son concept pour ce pont portant la voie ferrée reliant Rodez à Toulouse. Le pont bouge, s’équilibre, à chaque passage de train ou en fonction de la chaleur ou du vent. Les arcs du pont se rejoignent en une clé articulée qui n’est pas soudée

Ce classement va permette de faire un peu plus de publicité sur ce viaduc avec notamment quelques panneaux supplémentaires sur la RN88. Mais le viaduc ne compte pas s’arrêter là. Depuis trois ans, la communauté de communes du Carmausin Ségala et celle du Pays Ségali, ainsi que les communes de Tanus (Tarn) et Tauriac-de-Naucelle (Aveyron), œuvrent pour déposer la candidature du viaduc du Viaur à l’Unesco.

Un projet Unesco à l'échelle européenne

Un projet à l’échelle européenne qui engloberait d’autres ouvrages semblables : le viaduc de Müngsten en Allemagne celui de San Michele en Italie les viaducs Maria Pia et Dom Luis au Portugal et le fameux grand frère du Viaur, le viaduc de Garabit dans le Cantal. Le viaduc du Viaur avait été totalement rénové et notamment repeint en 2017. Environ une vingtaine de trains de voyageurs passent quotidiennement sur ce pont.