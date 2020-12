Avec humour, la Gendarmerie de l'Indre préconise, pour ceux qui oublient : "Le liquide pour clignotants" !

On a tous pesté au volant pour dénoncer le comportement d'un autre conducteur, qui, sans prévenir et sans clignotant, décide de tourner. Et pourtant, l'oubli d'un clignotant lors d'un dépassement, d'un stationnement, d'un arrêt, d'une arrivée sur un rond point ou dans l'anneau d'un giratoire, donne lieu à une amende correspondant à une contravention de classe 2 avec :

La perte de 3 points sur son permis

sur son permis Une amende forfaitaire de 35€

Une amende minorée de 22€

Une amende majorée de 75€

Pour rappeler la règle, la Gendarmerie de l'Indre privilégie l'humour en repostant sur sa page Facebook, un montage de leurs collègues des Vosges. On y voit un bidon baptisé "Liquide pour clignotants" : " Le cadeau indispensable des fêtes (mais pas que).Utile en tout lieu et tout temps (peut même sauver des vies) - À offrir ou tout simplement pour se faire plaisir ! ". Malheureusement, ce produit "miracle" n'est disponible pour l'instant que dans Les Vosges !