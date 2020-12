Avec l'épidémie, le loto-visio fait un carton

Ils font partie des rendez-vous de l'hiver, mais ils ne peuvent pas avoir lieu cette année, à cause du coronavirus. Les lotos traditionnels, dans des salles surchauffées, avec le bruit du boulier, et de longues tablées de participants. Pour les associations et les clubs sportifs, ces lotos sont des recettes non négligeables : elles permettent de financer des frais de fonctionnement, ou les voyages de certaines équipes pendant la saison.

Impossible d'organiser ces rendez-vous aujourd'hui, avec l'interdiction des rassemblements, dans des espaces fermés. Mais certaines structures ont trouvé la parade, comme l'AS Muret, le club de football au sud de Toulouse. Ce mardi 29 décembre, il organise un "loto visio" ! Il suffit d'acheter ses planches par avance, les imprimer, et suivre le tirage depuis chez soi en vidéo, sur une chaîne Youtube. Histoire de gagner une télévision 102 cm, un séjour aux Baléares ou six bocaux de foie gras. Le serveur informatique sait exactement qui a acheté quelle grille, et quine ou carton plein, en cas de gain, l'animateur appelle directement le gagnant au téléphone pour vérification.

Il faut être pragmatique

C'est sûr, il manquera l'ambiance : pas d'animateur qui "boulègue", et qui énonce les numéros, avec les participants qui réagissent parfois en criant "quine !", ou "carton plein !" . "Il n'y a pas de buvette, il n'y a pas d'ambiance, non, il n'y a pas tout ça... Mais il faut être pragmatique", explique Marco Cafiero, le président de l'AS Muret.

Le dirigeant y voit un moyen de maintenir le lien entre le public, mais aussi de "faire rentrer des sous", alors que les associations dans leur ensemble sont durement impactées par la crise sanitaire, et la diminution des relations sociales.

Près de 200 messages sur la page Facebook du club

Un loto virtuel, mais un vrai engouement : en quelques jours, la page Facebook du club a reçu près de 200 messages. Il faut dire qu'à l'AS Muret, les lotos d'hiver, c'est une tradition. "Chaque année, on fait deux lotos qui réunissent environ 2.500 personnes" explique Marco Cafiero, qui précise que chaque soirée permet d'engranger environ 5.000 euros de recettes.

Cette année, le club ne pourra pas compter sur les recettes de la buvette, et devra se contenter des cartons. Quant aux jeux de mots sur le 51 ou le 69... chacun les fera chez soi, devant internet.