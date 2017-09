Avec l'équinoxe d'automne, le rayon vert revient à la cathédrale de Strasbourg

Le phénomène est visible depuis 1972: le rayon vert apparaît à chaque équinoxe dans la cathédrale de Strasbourg. Rendez-vous pour le voir ce vendredi à 12h24.

On peut le voir deux fois par an, à l'équinoxe d'automne et au printemps: le rayon vert apparaîtra à nouveau ce vendredi midi à la cathédrale de Strasbourg, à 12h24. Il part d'un vitrail, précisément du pied gauche de Judas, pour atteindre le Christ en plein visage sur la chaire de l'édifice.

Un phénomène apparu en 1972

"Ce n'est ni magique, ni ésotérique", précise François Muller guide-conférencier à la cathédrale de Strasbourg. "C'est l'oeuvre d'un artisan qui savait quel effet cela produirait". A la fin du XIXe siècle, un morceau de verre, a été installé dans un vitrail. Et le phénomène du rayon vert est apparu en 1972, à la suite d'un nettoyage du fameux vitrail.

Rendez-vous à la cathédrale de Strasbourg pour le prochain rayon vert à l'équinoxe de printemps au mois de mars.