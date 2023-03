Avec l'opération "une naissance, un arbre" en Dordogne, des parents tout simplement heureux

Maxime et Fleur ont choisi un seringat pour Nora, lors de l'opération départementale "une naissance, un arbre" à Bergerac (Dordogne) ce samedi 18 mars 2023.

"C'est cool", rigole la jeune maman Fleur. Elle vient de recevoir après l'accouchement de sa petite Nora un seringat. "C'est quand même moins douloureux déjà (rires), il y a moins à s'occuper, continue-t-elle de s'amuser avec un grand sourire. C'est une chouette initiative en tout cas de faire cela." Comme de nombreux parents de la Dordogne, le conseil départemental lui a offert un arbre à planter, pour leur bébé né en 2022.

ⓘ Publicité

Cerisiers, pommiers, lilas, sorbiers, chênes, il y en a pour tous les goûts devant le collège Eugène Le Roy de Bergerac. © Radio France - Lisa Guinic

1364 plants ont été distribués sur dix lieux de Dordogne ce samedi. Les parents avaient le choix, entre arbres fruitiers, forestiers et mellifères. Fleur a opté pour ces fleurs blanches. Avec son compagnon, Maxime, ils ont déjà des fruitiers dans leur jardin. "C'est ce qui allait amener de la variété dans notre jardin, comme Nono amène de la variété dans notre vie", s'esclaffe le papa de Nora, de toute aussi bonne humeur que la maman.

loading

Un tilleul comme symbole de la famille

Cette réception des futurs poumons verts de la planète rend les parents quelque peu poétiques ce samedi matin devant le collège Eugène Le Roy de Bergerac. "Dans notre ancienne maison que nous aimions beaucoup, nous avions un tilleul qui symbolisait un peu notre famille. Nous avons dû changer de maison, raconte Anthony, le père de la petite Emy âgée de 9 mois. Nous avons récupéré un tilleul qui va repartir sur de nouvelles bases. C'est un peu rajouter de la vie à la vie."

Axel, 9 mois, a le droit à un amélanchier, choisi par ses parents Hubert et Marie. © Radio France - Lisa Guinic

Pour d'autres trentenaires, c'est l'occasion d'apprendre à jardiner, comme on apprend pas-à-pas à devenir parent. Hubert, le papa d'Axel, se renseigne auprès de Samuel Faure, responsable du patrimoine paysager du Département, sur la plantation de son amélanchier. Cela permet aussi "d'inciter à planter diverses variétés", ajoute la maman Marie "parce que nous, nous avons regardé chaque arbre qui était présenté sur la fiche, il y avait plein de choses que nous ne connaissions pas".

Prendre racine en Dordogne

Estelle de son côté est déjà plus amatrice de jardinage. La maman d'Emma, sept mois, a aussi choisi l'amélanchier, mellifère aux futures jolies baies pourpres. "Nous avons déjà pas mal de fruitiers à la maison, indique-t-elle, donc nous avons voulu changer un petit peu pour qu'il se démarque des autres, comme elle se démarquera des autres enfants."

Amandine, Evy et Emmanuel récolteront des cerises avec l'arrivée de Simon dans leur vie. © Radio France - Lisa Guinic

Amandine et Emmanuel se sont rencontrés à Montpellier. Installés en Bergeracois depuis 2016, ils n'avaient pas pu bénéficier de l'opération départementale pour leur premier enfant Evy. "Nous sommes très contents que j'ai pu accoucher ici, que Simon ait pu naître en Dordogne, se réjouit désormais la maman. C'est une super initiative. C'est à mon avis un vrai miroir de ce qu'est la Dordogne, c'est-à-dire un endroit où il fait bon vivre, où il fait bon grandir et prendre racine." Le week-end se poursuit donc pas la plantation du cerisier pour cette famille et une grande majorité des nouveaux parents périgourdins.

Un budget de 40 000 euros

L'invitation à repeupler la nature sur son balcon, dans son jardin ou même en forêt a été acceptée par environ la moitié des parents démarchés par le Département. 3 038 familles périgourdines avaient été démarchés. L'initiative "une naissance, un arbre" représente un budget de 40 000 euros pour le conseil départemental.