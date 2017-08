Avec la fraîcheur, les bretons boudent les barbecues et les bouchers dépriment !

Chipos et merguez n'ont pas le vent en poupe, en ce moment, sur les étals bretons. La faute au mauvais temps qui n'incite pas franchement à allumer le barbecue. Un vrai manque à gagner pour les bouchers-charcutiers de la région.

C'est un coup dur pour les bouchers bretons. Le mauvais temps s'acharne sur la saison des barbecues, et ne fait pas les affaires des bouchers. Rémi Morizur, éleveur de porc à Plounéventer, s’occupe aussi du magasin de vente direct à Landerneau, « Les saveurs de la ferme ». Il propose de la viande fraîche, et se désole un peu : « En ce moment, la saucisse se vend beaucoup moins bien, les barbecues ne sont plus à l’honneur » !

"Anticiper pour ne pas avoir de stock quand le mauvais temps apparaît au cœur de l'été"

Un constat partagé par le berger Alain Retière. Il élève des brebis au Mont-St-Michel-de-Braspart et explique que la demande faiblit : «Nos clients habituels sont partis en vacances, on a toujours un creux de vente au mois d’août. Il faut bien anticiper, pour ne pas avoir de stock quand le mauvais temps apparaît au cœur de l’été. » Lui transforme donc sa production en hiver, il la propose ensuite congelée, et s'adapte en abattant des bêtes au coup par coup l'été si besoin.

"On a arrêté les brochettes... On fait de la blanquette et du bourguignon!"

Pascal Guiziou, charcutier à Plonevez-du-Faou, a réduit sa production de grillades de moitié après avoir perdu un peu de marchandise quand le temps a changé. L'artisan s'est même remis à confectionner des plats d'hiver : « On est dans la blanquette, du bourguignon, de la paella, du couscous. Il y a eu un peu de casse au début, donc on fait attention, on y va doucement".

"On est tributaire du temps"

Philosophe, le charcutier a adapté sa production : "On est tributaire du temps , là c’est beaucoup plus calme au niveau des grillades. On a arrêté les brochettes, on les fait uniquement à la demande." En même temps, pour les obstinés des grillades, un barbecue ça réchauffe. Mais pour maintenir la braise, il faudra passer entre les gouttes !