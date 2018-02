Franche-Comté, France

Par ces temps polaires, le fromage qui a le vent en poupe, c'est le Mont d'Or, qui se mange chaud et tient bien au ventre. Gourmands, gourmets, et professionnels de la gastronomie optent tous pour ce produit.

Début février, ce coup de froid c'est une aubaine", Jacquie Achard, de la fromagerie des Mont-de-Joux

"Dès qu'il y a des périodes de froid, explique Jacquie Achard, qui s'occupe de tout le marché grossiste de Rungis et du sud de la France, pour la fromagerie des Mont-de-Joux à Bannans, il y a une incidence avec tous ces fromages que l'on mange chaud. On a eu un mois de janvier pluvieux, assez doux, donc les ventes se sont ralenties. Et là début février, ce coup de froid c'est une aubaine. Quand il y a du froid comme ça, ça nous rebooste jusqu'à la fin de la saison".

Une boite chaude, c'est tellement convivial

Car en plus d'être bon, le mont d'or est convivial, précise Didier Dubesset, le directeur commercial de la fromagerie Badoz, à Pontarlier. "Il n'y a rien de plus convivial que la raclette, le mont d'or et la fondue. Tous ces produits-là, ajoute Didier Dubesset, en plus d'être bons, sont très simples à mettre en oeuvre. Il n'y a rien de plus simple avec le mont d'or que de faire un petit trou, mettre du vin blanc du Jura bien sûr à l'intérieur, et de mettre au four pendant vingt minutes. C'est très très simple à mettre en route et simple à consommer." Sans modération.