Saint-Valentin : Repas, musique et cadeaux livrés dans des boites dans l'Hérault

Fêter la Saint-Valentin avec un couvre-feu à 18 h et les restaurants fermés, c'est un peu compliqué. Et si une soirée romantique était quand même envisageable ? C'est l'idée, en tous cas, des boites pour la Saint-Valentin inventées par une créatrice d’événements de Gallargues-Le-Montueux, commune située à la frontière entre le Gard et l'Hérault. Dans ces boites : un repas fait par un restaurateur, un bouquet de roses, du vin, des chocolats, des pâtisseries ou encore de la décoration de table et un bon pour une séance photo de couple. À l'origine du projet, Anouchka Delahaye, elle veut "créer l'ambiance de la Saint-Valentin, à la maison."

À Montpellier, le repas est préparé par Thierry Germain, chef du restaurant les Vignes : "La Saint-Valentin a toujours été un jour important pour les restaurateurs. Cette année on s'est adapté en amenant tout le concept de la soirée au restaurant chez les gens."

Thierry Germain, chef du restaurant les Vignes à Montpellier prépare les repas de la boite Saint-Valentin. © Radio France - Morgane Guiomard

Une soirée Sans Valentin pour les célibataires

Les célibataires n'ont pas été oubliés.

La Box Mojito "c'est une ambiance plus festive avec une rencontre en visio entre célibataires", explique Anouchka Delahaye. Une soirée accompagnée de musique. Il suffit de brancher le bracelet clef-usb et d'écouter les playlists préparées par la DJ NJ Deejay. "J'ai fait une playlist romantique pour les couples et une playlist festive pour les célibataires. Le but est de faire oublier aux gens qu'ils sont chez eux", raconte NJ Deejay.

Des boites sont proposées pour les couples comme pour les célibataires. © Radio France - Morgane Guiomard

Les boites coûtent de 55 à 190 euros. Elles peuvent être réservées jusque samedi soir et sont livrées de Mèze jusqu'à Beaucaire.

Pour toute réservation, contacter Anouchka Delahaye sur Instagram ou au 06 23 32 60 30.