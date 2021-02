VIDÉO : Avec "Rock en charrues", Broute se moque des festivals "assis" de l'été

"Cette année, les festivals se feront masqués, à 1,5m les uns des autres, sans boire ni manger", explique l'indéboulonnable personnage de Broute (ndlr il s'agit de vidéos parodiques diffusées par Canal +) dans une vidéo publiée jeudi soir sur les réseaux sociaux.

Bertrand Usclat, l'auteur de ces parodies, y apparaît grimé en organisateur de "Rock en charrues" avec bandana à la ceinture et veste en jean sans manche.

"Je me souviens ici, il y a deux ans, on avait la grande scène, 40.000 personnes, Bruce Springsteen qui débarque... Cette année, on a ça !" Suivez le doigt ! La vidéo est tournée dans un champ, que l'on imagine du côté de Carhaix dans le Finistère. De l'autre côté de la barrière, un petit barnum, un seul guitariste, et quelques personnes assises, éparpillées sur des chaises pliantes. Comme tout bon festival, l'un des spectateurs brandit un drapeau breton. Une parodie qui fait sourire mais que l'on espère très éloignée de la réalité de ce qui nous attend cet été.

La vidéo est à voir sur Canal+ et sur la page Facebook de Bertrand Usclat et de Broute.