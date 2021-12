Avec sa série "Impulsif", un jeune comédien Rouennais dépoussière le calendrier de l'avent

Un calendrier de l'avent économique pour le ventre et le portefeuille. C'est le défi que c'est lancé Vincent Petit, un jeune comédien rouennais à l'approche des fêtes de fin d'année, avec à la place du chocolat, un mini-série. Du 1er au 24 décembre, il dévoile chaque soir à 17h, sur Youtube et Instagram, un épisode de sa mini-série "Impulsif" de deux minutes maximum. Le scénario : Vincent, un brin impulsif, se rend chez sa psychologue et y livre ses pensées, souvenirs, angoisses et obsessions.

"C'est parti d'une nuit blanche où je dormais pas, raconte Vincent Petit. Je me suis dit que ce serait bien de concrétiser un projet rapidement donc pendant toute une nuit j'ai écrit plusieurs épisodes et imaginé le personnage. D'habitude, j'écris plutôt du récit avec une écriture de plateau et ça m'intéressais de voir comment on peut écrire de manière rapide."

"L'idée, c'est d'aller au contact du public"

Ce projet est donc un défi pour le jeune comédien, tout juste sorti du conservatoire de Rouen. Pour la réalisation, il a fallu faire avec les moyens du bord. Sa chambre fait office de plateau de tournage. Pour le décor, un fauteuil, un plante et un cadre au mur permettent de reconstituer le cabinet d'un psychologue.

"Quand on est jeune on nous dit souvent que le premier projet ne sortira jamais et donc là l'idée, c'était d'aller au contact du public. Avec les réseaux sociaux, c'est quand même un peu plus simple car avec le théâtre, il faut trouver la salle, faire la rencontre etc. On est toujours un peu stoppé, on a les pièces presque terminées et puis en fait, on peut pas les montrer."