Aven d'Orgnac : le vin vieilli à 50 mètres sous terre a gagné en rondeur

Orgnac-l'Aven, France

C'est une initiative originale qui a pris forme il y a un an. Les vignerons de la cave Néovinum de Ruoms ont obtenu l'autorisation d'utiliser l'Aven d'Orgnac comme cave à vin géante. La vinothèque ne se trouve pas dans la partie de la grotte que 150.000 touristes visitent chaque année. Les viticulteurs utilisent le tunnel de l'ancien ascenseur de la cavité à cinquante mètres sous la surface. Ils y ont stocké dix mille bouteilles en mars 2018. Une expérimentation pour savoir comment le vin vieillit dans les conditions particulières du monde souterrain, à température et hygrométrie constante, sans lumière et sans vibration.

Ce samedi, un an après l'installation, 200 bénévoles feront une grande chaîne humaine pour remonter une partie des bouteilles de la cuvée Grand Aven 2016 et de la cuvée Terra Helvorum 2015.

Les tanins sont plus onctueux qu'en surface - Philippe Dry

En avant-première, une dégustation a été organisée ce mercredi à l'Aven d'Orgnac pour les Toqués de France Bleu Drôme Ardèche. Et il semble que le passage sous terre donne de la rondeur au vin. "Le fruit est plus présent" commente Philippe Dry, le directeur de Néovinum. "Les tanins sont plus onctueux, plus doux. Le côté rugueux des tanins des vins en surface, on ne l'a pas ici. Ces vins ont gardé leur fraîcheur. Nous pensons qu'ils se conserveront plus longtemps".

La galerie souterraine offre encore des possibilités de stockage supplémentaires © Radio France - Franck Daumas

Comme cette galerie transformée en vinothèque est loin d'être remplie, d'autres cuvées y mûriront tranquillement. Les premières bouteilles remontées en surface samedi matin seront commercialisées l'après-midi même.