Avez-vous trouvé l'astéroïde tombé en Seine-Maritime ? Des scientifiques sont à sa recherche au Sud de Dieppe

Une dizaine de scientifiques se rendent ce mercredi en Seine-Maritime, pour tenter de retrouver l'astéroïde, ou des morceaux, tombé dans la région de Dieppe, dans la nuit de lundi à mardi, à priori au Sud de la ville. Ce sont notamment des membres de l'observatoire de Paris.

La zone de chute potentielle est très large, entre Fontaine Le Dun et Dieppe. Les scientifiques lancent donc un appel à témoins, et font appel à votre vigilance et à vos yeux. Si vous voyez un gros cailloux noir, avec des faces planes, un cailloux qui sort de l'ordinaire, vous pouvez appeler France Bleu Normandie, nous vous mettrons en contact avec les scientifiques.