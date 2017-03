Avignon : un mur gallo-romain peint découvert contre l'hôtel de ville

Un mur ancien a été dégagé en début de semaine par des travaux menés le long des murs de l’hôtel de ville d'Avignon. Il daterait du 1° siècle après Jésus Christ. Ce mur qui touche aux fondations de l'hôtel de ville court le long de la rue Félicien David. Une partie seulement a été découverte.

Ironiquement c'est en creusant pour installer des poubelles qu'une une équipe d'ouvriers a délivré ce mur des oubliettes du temps !

Un mur peint, décoré d'anges couronnés, entourés de motifs géométriques et bordé d'une frise dont les couleurs or, rouge, bleu et vert encore remarquablement conservées.Son emplacement ne surprend pas les spécialistes puisqu'à cet endroit déjà les gallo romains de la ville d'Avenio avaient installé leur forum, la place centrale où les citoyens traitaient leurs affaires politiques et économiques.

Que va-t-on va faire de ce vestige supplémentaire dans une ville qui n'en manque pas ?

La DRAC a été prévenue et pour le moment les travaux ont été stoppés.Mais faut-il le protéger et le ré-enfouir ?Ou mieux vaut il continuer la fouille et découvrir si ces peintures ornaient un batiment administratif, une maison luxueuse ou un entrepôt où s'échangeaient de riches marchandises ?

La réponse des affaires culturelles ne devrait pas tarder.